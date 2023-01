Una fitta nebbia cala su Napoli a Capodanno per i troppi fuochi d’artificio: auto bloccate

Nella notte di Capodanno a Napoli è calata la nebbia: tra le cause sicuramente anche i fumi causati dai troppi fuochi pirotecnici utilizzati per festeggiare il nuovo anno e l’alta umidità nella notte. Il traffico della città e delle zone limitrofe è andato in tilt.