Un trattore parcheggiato fuori al bar insospettisce i carabinieri: era stato rubato, il ladro stava bevendo un caffè È accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 28 settembre, a Carinola, nella provincia di Caserta: un 29enne è stato arrestato per il furto e per aver aggredito i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Ha rubato un trattore. Poi, invece di darsi alla fuga, di occultare il mezzo, si è fermato la bar a prendere un caffè, parcheggiando il trattore all'esterno dell'esercizio commerciale. A Carinola, piccola cittadina della provincia di Caserta, un 29enne del posto è stato arrestato dai carabinieri nella giornata odierna, giovedì 28 settembre, per il furto e per aver aggredito i militari dell'Arma.

Nella mattinata di oggi, i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio in paese, hanno notato un grosso trattore parcheggiato all'esterno di un bar. La circostanza ha insospettito non poco i militari, che hanno deciso di approfondire la questione: accortosi della loro presenza, un uomo che stava bevendo un caffè al tavolino del bar, si è subito lanciato sul trattore e ha messo in moto, tentando la fuga.

L'uomo ha aggredito i carabinieri e ha tentato di rubargli le pistole

I militari non ci hanno messo molto a raggiungere il fuggitivo, che ha tentato in tutti i modi di non essere fermato, aggredendo i carabinieri con calci e pugi e tentando di impossessarsi delle loro pistole, saldamente posizionate nelle fondine. Il 29enne è stato così bloccato: a quel punto, i militari hanno scoperto che il trattore era stato rubato poco prima in un terreno nella frazione di Casanova.

Arrestato per furto aggravato, tentata rapina, lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, il 29enne è stato portato in caserma per le formalità di rito e poi trasportato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.