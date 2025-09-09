napoli
Un ricovero per cani abusivo in un giardino pubblico di Secondigliano: arriva la Polizia

In un giardino pubblico del corso Secondigliano, realizzato un ricovero per cani abusivo: diversi i cani al suo interno, alcuni dei quali con orecchie mozzate.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Il canile abusivo scoperto dalla Polizia Locale
Un ricovero abusivo per cani realizzato in un giardino pubblico: all'interno, ne erano rinchiusi diversi, alcuni dei quali anche con le orecchie mozzate. Questa la scoperta della Polizia Locale di Napoli all'interno di un parco pubblico sul corso Secondigliano. L'intervento è stato effettuato assieme agli agenti delle unità operative Secondigliano e Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia locale, al personale del servizio Veterinaria e Benessere Animali, dell’ufficio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, dell’ufficio Salute Mentale e dei Servizi Sociali, con il supporto tecnico della ABC Napoli e della società E-distribuzione.

Dal controllo, è emerso che un uomo si era ricavato un vero e proprio ricovero abusivo per cani all'interno del parco pubblico di proprietà comunale, dalle dimensioni di circa venti metri quadri. La struttura era stata realizzata senza alcun titolo e suddivisa in cinque box, all'interno dei quali c'erano numerosi cani, due dei quali con evidenti mutazioni alle orecchie. L'intera area è stata posta sotto sequestro da parte della Polizia Locale, mentre a carico del detentore è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'occupazione abusiva dell’area comunale, la realizzazione del manufatto abusivo e il maltrattamento di animali.

