Un part-time da 45 ore a settimana per 800 euro al mese: la denuncia di un giovane napoletano

Un'offerta di lavoro part-time ma da 45 ore settimanali, pagate complessivamente 800 euro al mese. In pratica, 4 euro e una manciata di pochi centesimi l'ora. Questa l'offerta di lavoro capitata ad un giovane napoletano, che ha poi mandato gli screenshot al deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Il quale li ha ripubblicati sui propri canali social, raccogliendo la solidarietà di tantissime persone, quasi tutte a puntare il dito contro l'offerta di lavoro definita per lo più come "indecente".

"Salve signor Borrelli", spiega l'uomo, che spiega di essere anche un padre di famiglia, "le volevo inviare questa misera offerta di Lavoro per 800 euro al mese ovvero 30 euro al giorno. Ma come è possibile? Poi dicono che a Napoli i giovani non vogliono lavorare". E a fare due conti con quanto scritto, i numeri sono impietosi: l'annuncio è per un "operaio", in una ditta di pulizia. Poi però si parla di "lavoro part-time" che va "dalle 6.30 alle 14 circa" e "da lunedì a sabato". I conti sono presto fatti: togliendo il "circa", si tratterebbe di 7 ore mezzo al giorno, per 6 giorni a settimana. Di fatto, 45 ore a settimana. "Costo mensile 800 euro", dove per costo si intende la paga: anche qui, con una semplice divisione, sarebbero 800 euro per oltre 190 ore ore mensili. In pratica, 4 euro e spiccioli all'ora. Tantissimi i commenti indignati: in molti puntano il dito contro la dicitura "part-time", quando invece si tratterebbe di un full time più straordinari da 45 ore complessive a settimana (senza contare il "circa" dopo le 14). Per di più ad una paga ritenuta molto al di sotto degli standard e con la quale "farebbe fatica anche un single, figurarsi un padre di famiglia".

