Un mosaico azzurro di 2mila anni scoperto nella città sommersa di Baia: è in stile tunisino Un nuovo mosaico ritrovato nella zona delle Terme del Lacus, dove si stanno conducendo nuove ricerche.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Parco Archeologico Campi Flegrei / Edoardo Ruspantini

Un nuovo mosaico è emerso dai fondali della città sommersa di Baia, nei campi flegrei. Una splendida composizione con tessere bianche, azzurre e sfumature rosse, risalente probabilmente all'Antica Roma, circa duemila anni fa. La nuova opera è ancora tutta da decifrare, ma per gli archeologi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, lo stile somiglierebbe a quello in voga nell'antica Tunisia, dove si trovava all'epoca Cartagine, l'antica rivale di Roma, conquistata dai romani nel II secolo aC.

Il nuovo mosaico ritrovato nelle "Terme del Lacus"

Le ricerche di archeologia subacquea non finiscono di stupire e negli ultimi tempi stanno riemergendo tanti tesori dimenticati. L'ultimo, in ordine di tempo, è il nuovo mosaico scoperto nella zona delle Terme del Lacus e fotografato dal sub naturalista Edoardo Ruspantini.

"Il nuovo mosaico – scrive il Parco Archeologico dei Campi Flegrei – dalle Terme del Lacus: nel suo tondo centrale, non ancora del tutto scoperto, si nasconde una figura di difficile lettura. Non ci sbilanciamo sulla sua interpretazione, ma quelle linee rosse rese con tessere allungate sono sicuramente molto particolari".

Leggi anche Gli rubano la chitarra da 2mila euro, la ritrova 11 anni dopo in vendita online

"Nella piccola porzione di pavimento al momento scoperta – prosegue – si intravedono più geometrie che si incrociano e forse il bordo della composizione". "Lo schema generale della composizione – argomentano gli esperti – come per il momento lo abbiamo ipotizzato guardando ad altri esempi, soprattutto in Tunisia. Si tratta di una serie di cerchi tangenti, separati da trecce che si incrociano, che generano esagoni dai lati concavi. Ma possibili sorprese si potranno avere nel corso dello scavo".