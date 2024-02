Un femore trovato sulla spiaggia di Licola: potrebbe essere umano. Aperta una inchiesta Il ritrovamento è stato effettuato dall’attivista Umberto Mercurio sulla spiaggia di Licola. La Procura di Napoli ha aperto una inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un grande osso, per la precisione un femore, è stato rinvenuto sulla spiaggia di Licola, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: non si esclude possa trattarsi di un osso umano. Per fare piena luce sulla vicenda e stabilire la natura e l'appartenenza del femore e chiarire le circostanze che lo hanno portato sulla spiaggia di Licola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha aperto una inchiesta.

A scoprire l'osso sulla spiaggia puteolana è stato Umberto Mercurio, attivista dell'associazione "Licola Mare Pulito", che su Facebook ha pubblicato alcune fotografie del femore e ha scritto: "È vero che su queste spiagge arriva di tutto ma mai mi sarei aspettato di trovare in spiaggia un femore (consultando internet sembra un femore umano). Osservandolo mi ha lasciato perplesso. Su queste spiagge in questi anni abbiamo recuperato di tutto, dalle gomme di auto da carcasse, di auto e di animali, e di tutto di più. Questo mancava".

Il curioso quanto macabro ritrovamento ha destato la curiosità di molte persone, che hanno commentato il post di Umberto Mercurio, chiedendogli e chiedendosi se effettivamente il femore rinvenuto sia umano oppure no e interrogandosi sulle circostanze che lo hanno portato sulla spiaggia di Licola.