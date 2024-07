video suggerito

Sulla spiaggia di Bacoli stanno per nascere più di 90 tartarughe “Caretta caretta” Sono oltre 90 le uova di tartaruga “Caretta caretta” trovate sulla spiaggia di Bacoli, in provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È davvero straordinario quanto sta avvenendo, ma soprattutto quanto sta per avvenire, sulla spiaggia di Bacoli, in provincia di Napoli, dove sono state rinvenute oltre 90 uova di tartaruga "Caretta caretta", che a breve si schiuderanno, dando la vita a tante piccole tartarughine.

L'annuncio dello straordinario ritrovamento delle uova di tartaruga – si tratta del primo nido di questo tipo scoperto a Bacoli – è arrivato direttamente dal sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, che si è recato sul posto. "Che gioia! Sono più di 90 uova. Manca poco alla nascita delle tartarughe “caretta caretta” sulle spiagge di Bacoli. È il primo nido scoperto nella nostra città. Difeso dai volontari. Donne e uomini di grande valore morale. E che onorano con la propria passione la nostra terra" ha scritto il primo cittadino.

Il sindaco Della Ragione continua: "Le uova delle piccole tartarughe si schiuderanno sulla Spiaggia Romana. E sarà un giorno meraviglioso, che vivremo tutti insieme. Una sensibilizzazione collettiva a tutela della sostenibilità, dell’ambiente, della natura. Oggi siamo stati sul posto, in riva al mare, per ringraziare i volontari di Domizia. E per continuare a valorizzare questo litorale dalle enormi potenzialità. Noi ci crediamo. Insieme, ci riusciamo. Un passo alla volta".