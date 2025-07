Un detenuto è evaso dal carcere di Avellino: ritrovato e fermato

Immagini di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025, un detenuto è evaso dal carcere di Avellino. Gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti a fermarlo. A rendere nota la notizia è l'Uspp polizia penitenziaria.

Quella avvenuta oggi è la quinta evasione dall'istituto penitenziario di Avellino in un anno e mezzo. Appena è stato lanciato l'allarme, sono subito partite le ricerche. Le operazioni sono state coordinate dalla Questura di Avellino e hanno coinvolto tutte le forze di polizia. In particolare, la polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria. Fin da subito, è stata presidiata la stazione dei bus. E, infatti, il detenuto è stato trovato lungo viale Italia che è vicino al piazzale San Ciro.

L'uomo è stato subito intercettato e bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria, aiutati dai colleghi della Polizia di Stato e dalle altre forze dell'ordine.

La notizia è stata poi commentata dal presidente e dal segretario regionale dell'Uspp, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, i quali hanno precisato che, alla luce di quanto accaduto, è necessario "incrementare le piante organiche del personale per mettere in sicurezza il lavoro degli agenti in Campania".

Hanno infatti spiegato che stanno andando in pensione "oltre cinquecento agenti quindi non è procrastinabile l'invio di personale in Campania dove mancano all'appello ben ottocento agenti".