Un b&b abusivo in un deposito seminterrato: clienti sgomberati e locale sequestrato a Napoli

La Polizia Locale ha sequestrato un deposito all’Avvocata, nel centro di Napoli: tramite false attestazioni era stato trasformato in una struttura ricettiva, priva di finestre.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio

Nessuna finestra, parzialmente sotto il livello della strada. Un deposito, insomma, per giunta in un edificio storico vincolato. Che qualcuno, però, aveva deciso di trasformare in b&b, con tanto di attestazione (poi risultata falsa) del tecnico di parte. La struttura ricettiva abusiva è stata sequestrata dalla Polizia Locale nel quartiere Avvocata, nel centro di Napoli; al momento dell'intervento era in funzione: i clienti hanno dovuto lasciarla. La titolare è stata denunciata all'autorità giudiziaria e nominata custode dell'immobile.

Dagli accertamenti, svolti dagli agenti dell'Unità operativa Avvocata della Locale di Napoli, è emerso che il locale, posto in un seminterrato e senza finestre, era inizialmente accatastato come deposito. C'era poi stato un cambio di destinazione d'uso che lo aveva portato ad essere attività ricettiva residenziale. C'erano quindi stati i lavori per adattare la struttura al nuovo utilizzo: una completa ristrutturazione per realizzare una camera da letto, servizi igienici e un soggiorno con angolo cottura.

Tutto, però, era avvenuto illecitamente. A cominciare dall'attestazione del tecnico di parte, fondamentale per il cambio di destinazione d'uso, che è risultata essere falsa. E proseguendo con i lavori: l'immobile si trova, infatti, in un'area coperta da vincolo, essendo nel cortile di un edificio storico vincolato, ma i lavori sono stati effettuati senza il parere della Sovrintendenza. Il b&b abusivo era già entrato in funzione. Quando gli agenti hanno effettuato il controllo, infatti, era affittato ad alcuni turisti, che hanno dovuto liberarlo in conseguenza del sequestro.

Concorso Oss Campania, De Luca: "Bloccato per porcherie, si stavano vendendo i posti. Lo rifaremo coi carabinieri"
