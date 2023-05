Un altro vigile urbano picchiato a calci e pugni a Porta Capuana: seconda aggressione dopo via Duomo L’agente è stato portato all’Ospedale Pellegrini: 10 giorni di prognosi. Aggressione tra Porta Capuana e via Albanese.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ruba un tablet in un bar, fugge in strada e sfonda i lunotti di due auto, poi picchia un vigile urbano con calci, pugni e graffi, mandandolo all'ospedale con 10 giorni di prognosi. È accaduto questa mattina a Porta Capuana, poco distante da piazza Garibaldi, attorno alle ore 9,00, proprio negli stessi minuti nei quali un altro agente della Polizia locale veniva aggredito a sprangate in via Duomo. L'aggressore di Porta Capuana, un cittadino di origine extracomunitaria, è stato poi bloccato dagli agenti della Polizia Locale e sarà giudicato per direttissima.

Seconda aggressione ai vigili urbani in un giorno

Si tratta della seconda aggressione avvenuta ai danni di agenti della Polizia Locale, nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, in una manciata di minuti. L'episodio sarebbe avvenuto tra Porta Capuana e via Albanese attorno alle ore 9,00 di questa mattina, martedì 23 maggio 2023. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe rubato un tablet in un bar, poi, uscito in strada, avrebbe rotto i lunotti di due automobili parcheggiate, senza motivo.

Anche i passanti hanno provato a fermarlo

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli che hanno cercato di bloccarlo. Anche le persone presenti sul posto avrebbero cercato di fermarlo. L'uomo però avrebbe fatto resistenza. Uno degli agenti è rimasto ferito con escoriazioni in varie parti del corpo, ed è stato refertato presso l'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca con 10 giorni di prognosi per la guarigione. L'aggressore sarà giudicato per direttissima.