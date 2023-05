Napoli, vigile urbano colpito a sprangate in via Duomo spara all’aggressore: ferito alle gambe Aggressione in via Duomo. Ferito un vigile urbano di 63 anni, portato all’Ospedale del Mare. Il senzatetto colpito al ginocchio, portato al Vecchio Pellegrini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Agente della Polizia Locale di Napoli colpito a sprangate in testa da un senzatetto questa mattina, attorno alle ore 9,00, in via Duomo, nel centro storico cittadino, nei pressi dei porticati che si trovano accanto alla Cattedrale. Il vigile urbano, un uomo di circa 63 anni, dopo essere stato ferito avrebbe sparato da terra diversi colpi, colpendo l'aggressore ad un ginocchio. L'agente della Polizia locale ferito, secondo le prime ricostruzioni, era impegnato in un controllo ad un senzatetto straniero, probabilmente di origine africana. L'operazione di oggi era condotta nell'ambito delle attività del nucleo Uo Tesm, il reparto Tutela emergenze sociali e minori, che vede coinvolti oltre agli agenti municipali anche gli assistenti sociali.

La folla avrebbe cercato di linciare il senzatetto

Secondo quanto finora ricostruito, gli agenti della Polizia locale stavano facendo dei controlli sotto i porticati di via Duomo. L'agente municipale avrebbe invitato il senzatetto ad alzarsi dal giaciglio. Il clochard impugnava una sbarra – probabilmente un tondino di ferro quelli usati nei cantieri – e stava urlando. Gli agenti dei caschi bianchi si sarebbero avvicinati per capire meglio la situazione.

L'uomo a quel punto avrebbe appoggiato la mazza ad un muro. Ma, da quanto risulta al momento, quando i vigili si sono avvicinati, avrebbe ripreso repentinamente la sbarra e avrebbe colpito violentemente uno degli agenti in testa. La folla dei passanti avrebbe cercato di linciare l'aggressore e avrebbe prestato soccorso al vigile urbano ferito.

L'aggressore ferito a colpi di pistola alle gambe

Il senzatetto sarebbe stato bloccato dalle forze dell'ordine subito dopo. Sul posto anche i carabinieri. Il clochard sarebbe stato colpito alle gambe da un colpo di pistola. L'agente della Polizia Locale ferito è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare con trauma cranico, occhio sinistro tumefatto, possibili fratture a clavicola e braccio sinistro. L'aggressore è stato bloccato con l'ausilio dei militari dell'Arma ed è stato portato all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Non è in pericolo di vita.

La ricostruzione della Questura di Napoli

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. La Questura di Napoli ha diramato una nota: