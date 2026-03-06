napoli
Un altro autista di bus dell’Air aggredito: pugno in faccia al conducente ad Avellino

L’autista è stato aggredito da un passeggero al terminal di Avellino: spintonato in terra e poi colpito al volto con un pugno. L’aggressione arriva a poche ore da quella verificatosi ai danni di un’autista dell’Air nel Casertano.
A cura di Valerio Papadia
Ancora un'aggressione ai danni di un autista di autobus dell'azienda Air Campania, a poche ore da quella avvenuta nel Casertano ai danni di una conducente, alla quale sono stati strappati i capelli. L'ultimo episodio si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, al terminal dei bus di Avellino: stando a quanto si apprende, il conducente è stato spintonato in terra da un passeggero, che poi lo ha colpito con un pugno al volto, prima di dileguarsi. Proprio per dire basta alle aggressioni, dopo l'episodio del Casertano, oggi è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale.

Sull'ennesima aggressione ai danni di un dipendente dell'Air Campania è intervenuto l'amministratore unico dell'azienda, Anthony Acconcia: "Questo episodio, avvenuto nel giorno dello sciopero proclamato dai sindacati per chiedere maggiori garanzie di sicurezza per gli autisti, dimostra con drammatica evidenza quanto il problema sia reale e urgente: servono interventi concreti e immediati per tutelare il personale viaggiante" ha dichiarato Acconcia. L'amministratore unico di Air, soltanto l'altro ieri, ha partecipato a un incontro in Prefettura ad Avellino, nel quale ha proposto l'installazione di una centrale di videosorveglianza collegata in tempo reale con la Questura di Avellino, che permetta così agli agenti di intervenire tempestivamente e funga anche da deterrente.

