Un albero piantato per ogni bambino della città: l'iniziativa ecologica nella provincia di Napoli L'idea è venuta a Francesco Barbato, sindaco di Camposano, nel Napoletano: piantare un albero per ogni studente della scuola elementare della città. Nel 2024 a Camposano sorgeranno così circa 4mila alberi.

A cura di Valerio Papadia

Tante le iniziative solidali e sostenibili in cui ci si imbatte nel periodo natalizio. Per questo Natale 2023, però, è sicuramente curiosa, oltre che ecologica, l'idea che è venuta in mente a Francesco Barbato, sindaco di Camposano, nella provincia di Napoli: piantare un albero per ogni bambino della città. I primi arbusti sono stati piantati questa mattina, venerdì 22 dicembre, ma entro il prossimo anno, nel 2024, a Camposano sorgeranno circa 4mila nuovi alberi, uno per ogni studente della scuola elementare della città, appunto.

"L’iniziativa si è fatta a Natale proprio per richiamare l’attenzione sull’importanza del verde e dei boschi, proprio perché in questo periodo l’albero assurge a simbolo delle festività ma ne viene dimenticato il vero valore" ha detto il sindaco Barbato. L'iniziativa rientra nel progetto di forestazione urbana finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica con fondi del PNRR tramite la Città Metropolitana di Napoli.

"L’albero – ha detto ancora il primo cittadino di Camposano – è emblema della vita e delle sue fasi. Abbiamo pensato di assegnare questi primi fusti simbolicamente ai bambini delle scuole elementari perché in questo modo, potranno seguirne l’evoluzione avvicinandosi al rispetto dell’ambiente e della natura. Alberi e bambini cresceranno insieme e i piccoli alunni dovranno prendersene cura. A tale scopo ogni piantina avrà il nome dello studente a cui è affidata".