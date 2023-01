Ultras del Napoli forzano posto di blocco in autostrada: in auto tre spranghe di ferro Quattro ultras del Napoli forzano un posto di blocco della polizia in autostrada: nel bagagliaio trovate tre spranghe di ferro forse usate negli scontri sull’A1.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non solo gli scontri ad Arezzo, nei pressi dell'area di servizio di Badia al Pino: un'auto con a bordo quattro ultras del Napoli ha forzato un posto di blocco sull'autostrada, al casello di Genova-Nervi, allestito dalla polizia poco prima dell'incontro Sampdoria-Napoli in programma alle 18 allo stadio Galileo Ferraris del quartiere Marassi. I quattro sono stati fermati subito dopo la forzatura del blocco, al termine di un breve inseguimento. Nel portabagagli, gli agenti hanno trovato poi quattro spranghe di ferro, forse usate proprio negli scontri avvenuti poco prima. Il conducente della vettura avrebbe spiegato agli agenti intervenuti che le mazze erano le sue, e così è stato denunciato dagli agenti di polizia.

Si tratta di quattro ultras di età compresa tra i 21 ed i 27 anni: sono stati comunque portati tutti in Questura a Genova e sono stati identificati. Non è escluso che per loro possa scattare il Daspo. In generale ieri la polizia genovese ha identificato poco meno di un centinaio di ultras partenopei che viaggiavano a bordo di una decina di pulmini. Erano stati fermati a Genova Est e, dopo le identificazioni, scortati fino a Napoli.

(notizia in aggiornamento)