video suggerito

Ufficio trasformato in affittacamere in piazza Municipio: sequestrato dalla Polizia Municipale L’immobile in piazza Municipio, a uso ufficio, era stato trasformato in affittacamere senza alcuna autorizzazione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È sempre alta l'attenzione delle forze dell'ordine, a Napoli, sulle strutture ricettive. Proprio nell'ambito di un controllo mirato alla verifica della regolarità di Bed and Breakfast e affittacamere, sorti in grande quantità in città per far fronte al massiccio afflusso turistico, gli agenti della Polizia Municipale hanno sottoposto a sequestro penale un appartamento sito in piazza Municipio, nel cuore di Napoli. I poliziotti hanno constatato che l'immobile, a uso ufficio, era stato trasformato in un affittacamere senza alcuna autorizzazione: l'appartamento era stato frazionato in tre distinte unità immobiliari, in violazione del Testo Unico dell'Edilizia.

I controlli sulle strutture ricettive in città, già numerosi, sono aumentati dopo la tragedia occorsa in un B&B proprio in piazza Municipio: il 29 novembre dello scorso anno, un incendio divampò in una stanza della struttura ricettiva, uccidendo la 28enne Emanuela Chirilli, turista pugliese in vacanza a Napoli. Per la giovane, originaria di Lecce, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Le indagini sulla morte della 28enne, condotte dalla Polizia di Stato, hanno portato a due indagati: il proprietario e il gestore della struttura ricettiva.