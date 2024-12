Emanuela Chirilli, morta nel B&B a Napoli, ci sono due indagati per l’incendio di piazza Municipio

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Emanuela Chirilli, vittima dell'incendio nel b&b a Napoli

Le tristi incombenze di questi casi, una su tutte, l'autopsia, avverranno nelle prossime ore: venerdì i medici legali cercheranno di individuare sul corpo di Emanuela Chirilli, di 28 anni, di Lecce, elementi utili all'indagine sulla sua morte, avvenuta a Napoli, tra il 28 e il 29 novembre scorsi mentre dormiva in un bed and breakfast di Napoli. Poi la salma sarà dissequestrata e i familiari di Emanuela potranno darle l'ultimo saluto. I reati ipotizzati dai pm Giuliana Giuliano e Federica D'Amodio della Procura di Napoli, sezione "Lavoro e colpe professionali" sono omicidio colposo e incendio colposo; al momento l'ipotesi più accreditata è che le fiamme siano divampate nella sauna del bed & breakfast per un corto circuito, sorprendendo nel sonno Emanuela.

Intanto sul fronte delle indagini, svolta ieri: la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati due persone – il proprietario e il gestore dell'appartamento – ipotizzando i reati di omicidio colposo e incendio colposo. Secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco a innescare l'incendio sarebbe stato un corto circuito verificatosi dell'impianto elettrico in particolare di una sauna presente della struttura ricettiva di piazza Municipio. Gli inquirenti stanno anche approfondendo la natura di alcune recensioni al B&b di Napoli lasciate su noti portali di booking: nelle valutazioni di alcuni utenti, infatti, sarebbero state segnalate anomalie elettriche. Occorrerà capire se le doglianze dei visitatori si riferissero o meno proprio a quell'esatta stanza o ad altre.