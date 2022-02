Ucraina, la città di Odessa fondata dal napoletano José de Ribas nel 1794 Ammiraglio dell’esercito dell’Impero Russo, José de Ribas intuì l’importanza di un nuovo porto in Ucraina, fondando così quella che sarebbe diventata Odessa.

A cura di Valerio Papadia

Un ritratto di José de Ribas

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin sta tenendo l'Europa tutta con il fiato sospeso per il destino del conflitto ma soprattutto dei civili, che come al solito pagano il prezzo più alto. Mentre l'avanzata dell'esercito russo si è spinta fino alla capitale Kiev, dove si combatte, sono tante altre le città ucraine in queste ore teatro di incursioni, scontri e bombardamenti: tra queste c'è Odessa, città portuale dell'Ucraina meridionale, tra le più conosciute e visitate del Paese. Nonostante la notorietà a livello internazionale, come detto, di Odessa, forse non tutti sanno che la città, che come detto sorge sul versante Sud dell'Ucraina è stata in realtà fondata nel 1794 da un napoletano, José de Ribas.

La vita di José de Ribas

Figlio di Miguel de Ribas, un ufficiale e membro della corte spagnola, console nel Regno di Napoli sotto re Carlo III di Spagna, José de Ribas nacque nell'attuale capoluogo campano il 24 settembre del 1749. Uomo di grande cultura (parlava fluentemente 7 lingue), de Ribas si avviò presto alla carriera militare, entrando a far parte della Guardia Napoletana, a 16 anni, con il grado di sottotenente.

A 20 anni, raggiunto il grado di maggiore, la svolta: José de Ribas viene presentato al conte Aleksej Grigor'evič Orlov, fratello dell'amante dell'imperatrice Caterina la Grande, che lo vuole come suo interprete: nel 1772, con il grado di capitano, de Ribas arriva così in Russia, dove sarà conosciuto con il nome di Osip Mikhailovich de Ribas. Nel 1783 entra al servizio del nuovo protetto dell'imperatrice Caterina, ovvero il principe Grigorij Aleksandrovič Potëmkin: promosso al grado di colonnello, de Ribas prende parte dapprima alla conquista della Crimea e poi alla guerra russo-turca, durante la quale funge da ufficiale di collegamento tra il generale Potëmkin e l'ammiraglio americano John Paul Jones.

La fondazione di Odessa

Durante la guerra contro i turchi, un evento fondamentale per la fondazione di Odessa: nel 1789, le truppe di de Ribas conquistano, senza combattere, il villaggio di Khadjibey. José de Ribas termina il conflitto con il grado di contrammiraglio e comandante della flotta russa nel Mar Nero: al termine della guerra, così, propone all'imperatrice Caterina l'importanza di costruire un nuovo porto a Sud, per evitare il ghiacciamento a cui andavano solitamente incontro gli altri porti durante l'inverno. Caterina accetta e, il 27 maggio 1794 promulga un editto per la costruzione di un nuovo insediamento commerciale proprio nel villaggio di Khadjibey, affidando a de Ribas l'incarico di amministratore capo: qui, il contrammiraglio avvierà la costruzione di edifici amministrativi e abitazioni che daranno vita alla città di Odessa.

Nel giorno del bicentenario della fondazione di Odessa, il 2 settembre del 1994, nella città è stata inaugurata una statua dedicata a José de Ribas, posta in via Deribasovskaya. Per rimarcare il ruolo fondamentale avuto dall'ammiraglio napoletano nella fondazione della città, l'autore dell'opera, lo scultore ucraino Alexander Knyazik lo ha raffigurato con una pala tra le mani. Nella zona del porto di Odessa sorge poi anche un busto dedicato a de Ribas.

Il mistero intorno alla morte di José de Ribas

Promosso ancora viceammiraglio nel 1795 e ammiraglio nel 1796, José de Ribas risulterà in qualche modo implicato nella cospirazione messa in piedi per assassinare lo zar Paolo, figlio di Caterina, poi ucciso effettivamente nel 1801. Tuttavia, de Ribas morirà mesi prima dell'assassinio dello zar, nel 1800: la sua morte è avvolta dal mistero, ma si pensa che l'ammiraglio napoletano sia stato avvelenato da uno dei cospiratori per impedirgli di rivelare allo zar il piano per assassinarlo ordito alle sue spalle. José de Ribas è sepolto al cimitero dei tedeschi di San Pietroburgo, in Russia.