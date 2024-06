Ucciso da un colpo di pistola durante una lite familiare tra fratelli a Mondragone

video suggerito

Un colpo di pistola, forse sparato dal fratello, al culmine di una lite familiare: questa l'ipotesi sulla morte di un uomo di 50 anni a Mondragone, in provincia di Caserta. La vicenda è accaduta nella serata di ieri, martedì 11 giugno. La salma dell'uomo è stata sequestrata per l'autopsia: sulla vicenda indagano i carabinieri, mentre il germano della vittima è stato fermato questa mattina con l'accusa di omicidio aggravato.

Stando alle prime ricostruzioni, la vicenda sarebbe accaduta in via Domiziana, nei pressi dell'area di sosta nei pressi di un bar della zona. Lugi Cennami, 50 anni, avrebbe avuto una violenta lite con il fratello Antonio, 54 anni, entrambi di Mondragone, nel Casertano. Il maggiore avrebbe ad un certo punto esploso un colpo di pistola calibro 9 all'indirizzo del germano minore, per poi fuggire con uno scooter. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, competente per il territorio, ha emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti: nella tarda mattinata di oggi, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta, diretti dal colonnello Manuel Scarso, ed è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato.