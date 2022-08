“La tv con le partite del Napoli per i detenuti? Non è un lusso e vi spiego perché” Trasmettere in carcere le partite del Napoli? Un tempo si faceva, perché non si può rifare? Parla il garante dei detenuti Samuele Ciambriello.

Intervista a Samuele Ciambriello Garante detenuti in Campania

Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti in Campania (la definizione completa è "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale") nel giorno di Ferragosto, quando di solito si ricordano le persone che stanno peggio fra una braciata e un tuffo a mare – quindi i senza fissa dimora e i detenuti – ha ricordato la drammatica situazione delle carceri campane.

E tra le cose che ha chiesto di «consentire la possibilità di vedere in chiaro le partite del Calcio Napoli». La proposta ha avuto come primo impatto i social network dove ovviamente è stata bocciata fra ironie e legge del taglione.

Ma sono arrivate anche bocciature più articolate e di tipo politico, come quella del consigliere regionale Francesco Borrelli che è uno dei politici più noti e seguiti della Campania: «Una cosa è il sovraffollamento, altro è la partita del Napoli in carcere. Non è un albergo di lusso, c'è gente onesta che non può permetterselo, perché dovrebbero averla gratis i detenuti?». Fanpage.it ha chiesto a Ciambriello di spiegare la ratio della sua richiesta.

Ciambriello, ci spiega? Perché i detenuti dovrebbero godere della partita tipo pub?

Anzitutto voglio dire che non è una proposta nuova. Si faceva già. Con l'allora cardinale di Napoli Crescenzio Sepe si coprivano i costi della partita trasmessa da Sky Sport e la si trasmetteva con una piattaforma centralizzata negli istituti.

E non si fa più?

No, non si è riusciti con Dazn a risolvere delle questioni tecniche. Fino a qualche mese fa non si vedevano nemmeno i programmi tv normali.

Samuele Ciambriello

Resta la domanda: perché farlo?

I detenuti restano in restano in cella 20 ore al giorno e ne fanno 4 di aria. In cella la tv, un frigo un ventilatore è necessaria. Parliamo di ambienti superaffollati, 6, 8, 12 persone in una stanza. Le sappiamo tutti le condizioni in cella. Quest'anno 52 uomini e donne si sono tolti la vita in carcere in Italia.

Quindi la tv a che serve?

Serve a socializzare, serve a parlare. Serve a portare un minimo di dialogo in una situazione drammatica. Ha valore psicologico di sostegno.

E a chi dice che si tratta di un lusso per persone che tutto sommato non sono lì per aver fatto cose edificanti, cosa risponde?

Che è illegale il sovraffollamento nelle carceri. Lo dico ai tanti portavoce della legalità: parlare della tv in carcere in questi termini è populismo, è demagogia. È mettere gli uni contro gli altri. Mentre i diritti generano diritti, dentro e fuori. Non è grande hotel il carcere. Se ti dico che uno ci sta 20 ore e che si fa ora d'aria dalle ore 9 alle 11 e dalle 13 alle 15 a 40 gradi all'ombra, quella non è illegalità?

Lei ha chiesto di ripristinare anche il campetto di calcio nel carcere di Poggioreale…

Si. E allora? Farli giocare a calcio pure è un privilegio? È tipo il golf? In questo periodo elettorale, dico ai consiglieri regionali: andate in carcere e ascoltate come stanno le cose.