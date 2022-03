Turista in arresto cardiaco all’aeroporto di Napoli: salvata dal 118 col defibrillatore La donna, americana, proveniente da Parigi, ha accusato un malore all’interno dello scalo partenopeo: soccorsa dalla postazione interna del 118, è stata rianimata grazie al defibrillatore.

A cura di Valerio Papadia

Esercitazione di pronto soccorso / foto archivio

Una storia a lieto fine, che ha per protagonista una donna arriva, proprio nel giorno della Festa della Donna da Napoli, dove una turista statunitense è stata salvata grazie al tempestivo intervento del 118 e all'uso del defibrillatore. La vicenda è occorsa ieri, 8 marzo, nel tardo pomeriggio, all'aeroporto di Capodichino: qui una donna americana, arrivata a Napoli con un volo proveniente da Parigi, ha accusato un improvviso malore ed è andata in arresto cardio-circolatorio; solo il tempestivo intervento dei sanitari della postazione 118 che si trova nello scalo partenopeo ha evitato il peggio.

La storia è stata raccontata oggi, sui social, dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha riportato le parole dell'equipaggio del 118 che ha effettuato l'intervento, salvando di fatto la vita alla turista statunitense. Ecco quanto raccontato dai diretti interessati: "Paziente nata in usa proveniente da Parigi e diretta a Napoli. La stessa andava in arresto cardiorespiratorio nei pressi della postazione dell'aeroporto interno, veniva prontamente soccorsa, si eseguiva rianimazione cardiopolmonare, si posizionava defibrillatore e si eseguivano 4fl da adrenalina, si defibrillava 4 volte con ripresa di circolo e respiro. Si trasferisce all’ospedale del Mare con ambulanza 118 dove veniva stabilizzata e trasferita in emodinamica".

"Sembra una fiaba raccontata in occasione della festa della donna ma è la dolce realtà" il commento alla vicenda dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".