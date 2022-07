Turista rapinato dell’orologio a Napoli, indagini sul filmato: nel mirino i rapinarolex della zona Le indagini sulla rapina al turista in piazza Trieste e Trento sono affidate agli agenti della Squadra Mobile e a quelli del commissariato Montecalvario.

A cura di Valerio Papadia

Ha suscitato grande clamore la rapina effettuata ai danni di un turista svizzero nel cuore di Napoli: l'uomo era seduto al tavolino esterno di un noto bar in piazza Trieste e Trento quando, come si vede dal filmato di sorveglianza del locale, è stato avvicinato dal malvivente che, dopo avergli puntato una pistola alla testa, si è fatto consegnare l'orologio che teneva al polso. Il video mostra anche un'altra persona, con tutta probabilità un complice, tornare al tavolino del bar e riconsegnare al turista l'orologio, giudicato falso e quindi di poco valore. Ora, proprio il filmato, diventato virale anche sul web, è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di identificare sia il malvivente armato che ha messo a segno la rapina, sia, eventualmente, la persona che si presenta nuovamente al tavolino del bar e riconsegna l'orologio al povero turista.

Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che stanno operando con il supporto dei colleghi del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato. Come detto, in primo luogo l'attenzione degli inquirenti si sta concentrando sul filmato, registrato dalle telecamere di videosorveglianza del bar in cui si è consumata la rapina, che mostrano il malvivente, vestito con abiti scuri, e che potrebbero essere determinanti alla sua individuazione. Gli investigatori stanno effettuando anche accertamenti anche sui cosiddetti rapinarolex che operano nella zona, con particolare attenzione a quelli che hanno base logistica nei vicini Quartieri Spagnoli o al Pallonetto di Santa Lucia.

Il sindaco Manfredi: "Il problema delle rapine è ovunque"

Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è espresso sulla rapina, che ha avuto clamore mediatico non soltanto in città, ma in tutta Italia. "Il tema delle rapine non è solo napoletano: lo vediamo in tutte le grandi città, anche a Milano" ha dichiarato il primo cittadino partenopeo.