Il sindaco di Napoli Manfredi: “Le rapine? Problema delle grandi città, pure a Milano”

"Il tema delle rapine non è solo napoletano: lo vediamo in tutte le grandi città, anche a Milano". Con queste parole il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato l'ultimo episodio violento verificatosi nel cuore della città, in piazza Trieste e Trento, dove un turista svizzero è stato rapinato dell'orologio con una pistola puntata alla testa. "La sicurezza urbana è una delle grandi priorità che abbiamo davanti e ci deve essere grande attenzione da parte del Governo centrale" ha detto ancora il primo cittadino partenopeo.

"Noi abbiamo una continua interlocuzione con la Prefettura e con le forze dell'ordine per migliorare il presidio soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti – ha aggiunto il sindaco Manfredi -. La questione sicurezza deve essere affrontata da un lato con il presidio del territorio e con una migliore organizzazione delle forze dell'ordine ma anche con azioni sulla videosorveglianza che stiamo mettendo in campo e nei prossimi mesi avremo dei risultati concreti perché ci saranno investimenti sia sulla manutenzione che sull'installazione di nuove telecamere".

La rapina in piazza Trieste e Trento: l'orologio restituito

La notizia della rapina ai danni del turista svizzero in un bar di piazza Trieste e Trento ha fatto il giro di Napoli: il video di quanto accaduto, ripreso dalle telecamere del locale, ha fatto il giro del web. Le immagini mostrano il turista seduto a un tavolino esterno del bar in compagnia di un amico: improvvisamente, un altro uomo si avvicina al turista e gli punta una pistola contro la testa per costringerlo a consegnargli l'orologio. Alla fine del video, poi, si vede un'altra persona tornare al bar e riconsegnare l'orologio al turista: evidentemente l'oggetto è stato ritenuto di poco valore.