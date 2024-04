video suggerito

Turista precipita per 15 metri dal sentiero delle tre grotte a Nocera Superiore: salvato con l'elicottero L'uomo, originario di Nocera, è stato trasportato all'Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un escursionista di 67 anni è precipitato per 15 metri, mentre percorreva il sentiero delle tre grotte a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 30 aprile 2024. L'uomo faceva parte di una comitiva di escursionisti. I compagni hanno prontamente allertato il 118 che ha attivato l’Elisoccorso 118 di Salerno e il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Giunto in breve sul posto, in prossimità della “sorgente della sgarrupa”, l’Elisoccorso 118 ha sbarcato al verricello l’elisoccorritore CNSAS, il medico e l’infermiere. L’equipe sanitaria ha quindi stabilizzato il ferito e provveduto a imbarellarlo.

L’uomo originario di Nocera, precipitato per una quindicina di metri, è stato recuperato tramite verricello a bordo dell’elicottero e trasportato all’Ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Contestualmente una squadra via terra del CNSAS, giunta anch’essa sul posto, ha provveduto ad accompagnare a valle i compagni di escursione che nel raggiungere inizialmente il ferito avevano smarrito il sentiero.