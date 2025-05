video suggerito

Turista muore sul Sentiero degli Dei: malore durante l'escursione, inutili i soccorsi Una donna statunitense di 68 anni è deceduta ieri in Costiera Amalfitana, durante un'escursione sul Sentiero degli Dei; avrebbe perso i sensi all'improvviso, inutili i tentativi di rianimarla.

A cura di Nico Falco

I soccorsi sul posto

Una turista degli Stati Uniti di 68 anni è deceduta ieri, 14 maggio, mentre stava facendo una escursione lungo il Sentiero degli Dei, in Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno; la donna, residente in California, ha accusato un malore e i tentativi di rianimarla sono risultati vani. La salma, dopo le necessarie autorizzazioni, è stata trasferita su una barella a Nocelle di Positano, in un intervento congiunto tra i tecnici del CNSAS e del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi).

Per raggiungere il punto dove si trovava la donna, nei pressi della mattonella 5, è intervenuto il occorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS, allertato dalla centrale operativa 118 di Salerno. Secondo quanto ricostruito la donna avrebbe perso i sensi all'improvviso e si sarebbe accasciata al suolo. A lanciare l'allarme sono stati i compagni, hanno chiamato il 118 che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino e l'Elisoccorso 118 di Napoli. L'equipe sanitaria, sbarcata col verricello dall'elicottero, ha effettuato le manovre di rianimazione ma la donna non ha mai ripreso coscienza; non c'è stato altro da fare che dichiarare il decesso.