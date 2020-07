Una turista con la febbre e subito è scattata la paura per un nuovo caso di Coronavirus in città, da tempo Covid-free. È accaduto a Massa Lubrense, nota località turistica della provincia di Napoli, nella Penisola Sorrentina: qui, una turista straniera, rientrata in alberto dopo una escursione, ha accusato un lieve malore ed è stata trovata con la temperatura corporea molto alta. L'episodio ha fatto subito temere per il peggio e, come previsto in casi del genere, sono scattati tutti i protocolli di sicurezza: la donna è stata portata in ospedale e sottoposta a tampone, che fortunatamente ha dato esigo negativo.

A raccontare quanto accaduto a Massa Lubrense è il suo primo cittadino, il sindaco Lorenzo Balducelli, che scrive: "Nel pomeriggio di ieri una turista straniera di rientro in albergo da una escursione è stata trovata con la temperatura corporea alta. È stato subito attivato il protocollo di sicurezza sottoscritto tra Federalbergi e ASL. La turista è stata messa in isolamento e l'USCA, l'Unità anticovid dell'ASL, ha effettuato il tampone. Stamattina i risultati. Tutto bene, il tampone è risultato negativo. Probabilmente una semplice alterazione febbrile. La turista potrà riprendere la propria vacanza e tutti possiamo tirare un sospiro di sollievo".

L'epidemia di Coronavirus, in Campania, sembra essere sotto controllo. I mini focolai che si erano registrati nelle scorse settimane, tra cui il più pericoloso è stato sicuramente quello di Mondragone (Caserta), con oltre 90 positivi riscontrati nei palazzi ex Cirio, sono stati dichiarati estinti. Nelle ultime ore, sono stati sei i nuovi positivi accertati, per un totale che, dall'inizio della pandemia, si attesta, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale, a quota 4.833.