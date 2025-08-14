Turista cinese rapinato dell’orologio da 100mila euro in centro a Napoli, in due in carcere

Si sarebbero procurati uno scooter rubato e con quello avrebbero aggredito un turista cinese nel pieno centro di Napoli, riuscendo a strappargli durante una colluttazione un Patek Philippe dal valore stimato di 100mila euro. È l'accusa che pende sul capo di due napoletani, individuati nel corso delle indagini della Squadra Mobile e ora in carcere, destinatari di un fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata e ricettazione.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato scorso, 9 agosto. La vittima, un turista di nazionalità cinese, era in piazza VII Settembre, a ridosso di via Toledo, quando è stato adocchiato da due criminali; più esattamente, avevano notato l'orologio prezioso che aveva al polso. Hanno agito in un'area densamente abitata e trafficata, sicuri di riuscire nel loro obiettivo in una manciata di secondi. E così è stato, come da copione per reati del genere: sono arrivati in scooter, si sono avventati sull'uomo e gli hanno strappato l'orologio nonostante i suoi tentativi di reazione; risaliti sul mezzo, si sono rapidamente dileguati.

Per le indagini, svolte dalla Mobile (diretta da Giovanni Leuci) e coordinate dalla Procura di Napoli, gli investigatori si sono basati sulle indicazioni fornite dalla vittima in sede di denuncia e hanno setacciato le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti in zona; hanno così individuato lo scooter usato per la rapina, che è risultato essere rubato, e i due presunti responsabili, rintracciati poco dopo in esecuzione del fermo. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre per la coppia si sono aperte le porte del carcere: il gip ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia cautelare.