Trovato morto nudo in piscina a 27 anni, dramma nell’hotel di Capaccio Paestum

Immagine di repertorio

Un 27enne è stato trovato morto in piscina in un hotel di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli. Ancora da capire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un dipendente della struttura alberghiera, di 27 anni e di origine ucraina, ma adottato da una famiglia italiana. Al momento del ritrovamento del corpo, questa mattina, domenica 28 settembre, il giovane sarebbe stato nudo. A fare la macabra scoperta sarebbero stati i colleghi che lavorano nella struttura ricettiva del Salernitano. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche il pm di turno della Procura della Repubblica di Salerno che ha disposto l'esame medico esterno sulla salma.

Dipendente di hotel trovato morto nel Salernitano: indagano i carabinieri

Al momento non sono chiare le cause della morte. Non si esclude alcuna ipotesi dal malore all'incidente, al gesto estremo. Secondo le prime informazioni, il 27enne nella giornata di ieri, sabato 27 settembre, avrebbe svolto regolarmente il proprio turno serale. Successivamente, si sarebbe intrattenuto assieme ad altri colleghi nei pressi della piscina. I titolari della struttura non ne sarebbe stati a conoscenza. Questa mattina, poi, il giovane, nato nel 1998, è stato ritrovato a bordo piscina privo di vita. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire cosa sia accaduto. L'episodio ha molto scosso il personale e i clienti dell'hotel che sono ancora sotto choc. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza della Croce Rossa di piazza Santini dell'Asl di Salerno. Ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne.