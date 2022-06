Trovato morto Mario Arrighi, 55 anni: era scomparso da Napoli tre giorni fa La notizia è stata data da “Chi l’ha visto?”, che durante la puntata di ieri della trasmissione televisiva aveva dato voce alla moglie del 55enne, che ne denunciava la scomparsa.

A cura di Valerio Papadia

Si conclude, purtroppo, con un tragico epilogo la vicenda relativa alla scomparsa di Mario Arrighi, 55 anni, scomparso da Napoli lunedì 13 giugno e trovato morto nella giornata odierna. La notizia della morte del 55enne è stata data dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che nella puntata andata in onda ieri, 15 giugno, su Rai Tre, aveva dato spazio a un appello di Oksana, la moglie del 55enne. E invece, nella giornata odierna, giovedì 16 maggio, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Mario Arrighi è stato trovato senza vita. "Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso da Napoli il 13 giugno con il suo motorino. Un abbraccio alla moglie del 55enne, che ieri sera aveva lanciato un accorato appello in diretta per lui" scrive sui propri canali social "Chi l'ha visto"?.

La scomparsa di Mario Arrighi

Nel corso della puntata di ieri sera, la moglie del 55enne aveva raccontato qualche particolare in più sulla scomparsa di Mario, rivolgendo anche un appello a chiunque avesse informazioni. La donna ha raccontato che lunedì 13 giugno, come ogni mattina, intorno alle 7 Mario Arrighi è uscito di casa, nel centro storico di Napoli, per andare a lavorare. Verso le 17.30, l'orario in cui di solito rientrava in casa, non avendo sue notizie la moglie ha cominciato a telefonargli, trovando però il cellulare spento. Tutto il giorno trascorre senza che il 55enne dia sua notizie, né alla moglie né ad altri famigliari, così Oksana, l'indomani mattina, il 14 giugno, decide di denunciare la scomparsa di Mario.

L'uomo si era allontanato da casa a bordo del suo motorino, un Malaguti di colore grigio: "È un uomo tranquillo, siamo insieme da 17 anni, non si era mai allontanato" ha raccontato ancora la moglie, che ha parlato anche di momenti di difficoltà e di scoramento dell'uomo, dovuto al suo lavoro. Purtroppo, nemmeno 24 ore l'appello lanciato dalla moglie, Mario Arrighi è stato trovato senza vita: ancora sconosciute le cause della morte.