Un trofeo di basket per Mario Paciolla, la mamma: “Il modo più bello per ricordarlo nel giorno dei suoi 39 anni”

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Nasce un trofeo di basket in memoria di Mario Paciolla, il cooperante italiano morto in Colombia il 15 luglio del 2020. Un quadrangolare di basket di squadre napoletane e flegree si è svolto ieri, sabato 28 marzo, al Cus di Napoli a Fuorigrotta, nel giorno del 39esimo compleanno di Mario. Si tratta della prima edizione del trofeo dedicato al giovane trovato senza vita a 33 anni a San Vicente del Caguan. All'evento erano presenti Pino Paciolla e Anna Motta, i genitori del giovane napoletano. Il basket era, infatti, una delle passioni di Mario, originario del quartiere napoletano del Rione Alto, all'Arenella. Tutti gli atleti che hanno partecipato all'evento hanno indossato magliette in suo ricordo.

"Questa è la maniera più bella per ricordare Mario – ha affermato commossa al TgR Campania la mamma Anna – Su questi campi di gioco lui si è incrociato con tanti ragazzi che oggi stanno giocando e lo ricordano così. Sono sicura che Mario è qui con loro". Mentre il papà Pino ha aggiunto: "Andremo avanti finché ce la faremo in questa battaglia per la verità e la giustizia". In campo anche Simone Campora, portavoce del collettivo " Giustizia per Mario Paciolla. Mentre Claudio Silvestri, segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa, ha affermato: "Momenti come questo sono importanti perché la memoria resti viva e si faccia luce sul caso di un italiano ammazzato all'estero e rimasto irrisolto".

In occasione dei 39 anni di Mario Paciolla, quindi, ieri si è svolto un trofeo intitolato al giovane cooperante, nell'ambito del campionato Uisp. Alla competizione hanno preso parte diverse squadre di basket campane: Campi Flegrei, Neapolis, Cus Napoli e Stella Rossa. "Mario avrebbe compiuto oggi 39 anni – hanno raccontato gli organizzatori – si è deciso di ricordarlo così, con un quadrangolare di basket, sport che lui amava tanto. L'anno scorso per ricordare Mario e chiedere giustizia sono scese in piazza 2mila persone. La memoria di Mario resta viva. Noi lo ricorderemo sempre".