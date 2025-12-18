napoli
Trasporto pubblico a Napoli

Treno per Salerno cancellato senza preavviso, mamme disperate: “Dovevamo prendere i figli a scuola”

Cancellato il treno per Salerno delle 15,17, a piedi centinaia di passeggeri. Capasso (Assoutenti Campania): “Molte mamme dovevano andare a prendere i bimbi piccoli a scuola”
A cura di Pierluigi Frattasi
Trasporto pubblico a Napoli

Il treno per Salerno viene cancellato senza preavviso, lasciati a piedi centinaia di passeggeri alla stazione di Portici-Ercolano. Tra loro anche diverse mamme: "Dovevamo andare a prendere i nostri bambini all'uscita dalla scuola". È quanto accaduto al convoglio delle Ferrovie dello Stato delle 15,17 di oggi, giovedì 18 dicembre, annullato a sorpresa, secondo i viaggiatori, che sono rimasti spiazzati dall'accaduto. "Il treno è stato cancellato senza preavviso – racconta Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania – Tantissime persone, purtroppo, sono rimaste a piedi sulla banchina. C'erano anche delle mamme che dovevano andare a ritirare i figli a scuola. Adesso scriveremo un reclamo alla società per questo disservizio".

Assoutenti Campania: "Ferrovie intervenga per migliorare l'assistenza"

I passeggeri lamentano anche di essere stati lasciati per circa mezz'ora "senza alcun tipo di assistenza". "Purtroppo – conclude Capasso – la situazione dei trasporti lascia molto a desiderare. Noi chiediamo soltanto che agli utenti vengano offerti servizi adeguati. I guasti possono accadere. Ma è importante assicurare l'assistenza ai viaggiatori ed eventualmente mezzi di trasporto alternativi, per chi, come le mamme che devono prendere i figli a scuola, ha necessità urgenti di rientrare a casa. Chiederemo a Ferrovie dello Stato un intervento per migliorare questi servizi. La linea Napoli-Salerno è frequentata ogni giorno di migliaia di persone, spesso lavoratori pendolari o studenti, che fanno affidamento proprio sul servizio ferroviario per poter raggiungere le loro destinazioni. Chiediamo solo che vengano rispettati i loro diritti".

Attualità
Trasporti
