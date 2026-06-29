Treni fermi sulla Circumvesuviana tra Volla e Pomigliano, l’Eav: “Rubati 7 chilometri di cavi”

Come ha comunicato l’azienda di trasporti, l’interruzione odierna della circolazione è stata provocata dal furto dell’ingente quantitativo di corda di linea aerea.

Disagi nella mattinata di oggi, lunedì 29 giugno, per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che, spesso, fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora, la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla-Pomigliano e, come ha comunicato l'Eav, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del disservizio è davvero singolare: il furto di 7 chilometri di cavi.

"In riferimento all’interruzione della circolazione sulla tratta Volla-Pomigliano – si legge nel messaggio pubblicato da Eav sui social – si precisa che la stessa è stata causata dal furto, avvenuto nella notte, di 7000 mt della corda di linea aerea sulla tratta Volla-Napoli, disalimentata per consentire i lavori di impermeabilizzazione della galleria di Poggioreale".

L'avviso dell'Eav all'utenza prosegue: "Il furto si è palesato nel momento in cui le operazioni dei ladri hanno provocato un corto circuito anche sulla tratta Volla-Pomigliano. I tecnici di Eav sono al lavoro per ripristinare gli impianti e consentire la ripresa della circolazione stimata tra un paio di ore". Pertanto, secondo le stime dell'azienda di trasporti, la circolazione dei treni tra Volla e Pomigliano dovrebbe essere ripristinata nella tarda mattinata.