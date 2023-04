Travolto in sella al suo scooter, Giovanni muore a 39 anni: il conducente dell’auto non lo ha soccorso L’incidente si è verificato domenica scorsa a Pianura, periferia orientale di Napoli: Giovanni Baiano si trovava in sella al suo scooter quando è stato investito da un’auto, il cui conducente si è dato alla fuga; l’uomo è stato poi identificato e denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta Giovanni Baiano, un uomo di 39 anni che domenica scorsa, 2 aprile, è stato coinvolto in un incidente stradale a Napoli: il 39enne è deceduto dopo due giorni di agonia, martedì 4 aprile, all'ospedale del Mare, dove era stato ricoverato. Domenica, intorno alle 17, Giovanni Baiano si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo via Cannavino, a Pianura, periferia occidentale di Napoli, quando è stato travolto frontalmente da un'automobile, guidata da un uomo di 40 anni del posto.

Il conducente dell'auto non ha prestato soccorso alla vittima

L'uomo alla guida dell'automobile, però, invece di fermarsi e prestare soccorso al 39enne, si è dato alla fuga, lasciando Giovanni sull'asfalto: la vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata dapprima all'ospedale San Paolo, per poi essere trasferita all'ospedale del Mare, dove come detto è deceduta lo scorso martedì.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per pervenire all'identità del pirata della strada. I poliziotti municipali hanno così identificato il 40enne alla guida dell'auto, che è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Disposta l'autopsia sul corpo di Giovanni Baiano

La salma di Giovanni Baiano è invece stata posta sotto sequestro: sul corpo, come da prassi in questi casi, è stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni.