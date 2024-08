video suggerito

Travolto da auto a Eboli, 22 enne muore in ospedale: incidente sulla Statale 19 Il giovane di 22 anni è stato trasportato all'ospedale di Eboli, ma è morto nella notte. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Travolto da un'auto sulla Strada Statale 19, a Eboli, in provincia di Salerno, è morto un ragazzo di 22 anni. Il violento incidente stradale è avvenuto nella giornata di martedì 27 agosto 2024. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale compagnia. Il giovane è stato investito dall'autovettura. L'impatto è stato molto violento e la vittima è stata sbalzata di diversi metri, cadendo rovinosamente a terra. Il conducente dell'automobile si è fermato per prestare soccorso.

Incidente stradale sulla Statale 19

Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che, dopo averlo stabilizzato, ha trasportato il malcapitato in ospedale, in codice rosso. Una volta giunto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Eboli, il ragazzo è stato subito sottoposto alle prime cure mediche del caso per la stabilizzazione. Purtroppo, però, è deceduto nel corso della notte, a causa delle ferite riportate, nonostante i disperati tentativi di medici e infermieri per salvargli la vita.

Le indagini dei carabinieri di Eboli

La morte del 22enne ha molto scosso tutta la comunità ebolitana, che si è stretta nel dolore per questa ennesima morte bianca sulle strade. I militari dell'Arma stanno eseguendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. I carabinieri si sono recati sul posto per acquisire i rilievi del caso e ascoltare eventuali testimoni. Non è escluso che possano essere acquisiti eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere maggiori elementi utili alla ricostruzione dell'incidente stradale.