Trattoria Nennella, solidarietà dopo l’incendio dai ristoranti e fast food vicini. Al lavoro tutta la notte Solidarietà dopo l’incendio alla trattoria “Nennella”, avvenuto a pochi minuti dall’inaugurazione: i commercianti e il vicinato mandano cornetti e caffè. I parenti dei lavoratori aiutano a ripulire.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio da Nennella /foto Fanpage.it

Doveva essere una giornata di festa, il grande ristorante che si trasferisce nella zona centralissima di Napoli, in piazza Carità, dopo 74 anni nei vicoli dei Quartieri Spagnoli. Ma per titolari e lavoratori della Trattoria "Nennella" lunedì 4 dicembre è stata la notte della paura e della delusione

L'incendio, causato da una friggitrice piena d'olio, e anziché la festa sono arrivati fumo, pompieri e ambulanza. Due dipendenti in ospedale per lieve intossicazione e lacrime di rabbia da parte di alcuni fra i più giovani camerieri e inservienti di cucina. I fratelli Mariano e Ciro Vitiello, titolari del popolare ristorante, hanno assicurato che a breve il ristorante sarà tirato a lucido e operativo, i Vigili del Fuoco di Napoli – ieri tempestivamente intervenuti – hanno spiegato a Fanpage.it che i danni non sono ingenti.

Perché, dunque, tanto clamore? È dovuto soprattutto alla popolarità social di "Nennella", il ristorante in cui, fra una pasta e patate con la provola e l'altra, va in scena un autentico show, con piatti rotti, canzoni, trenini e persone issate in aria stile ballo finale di Dirty Dancing (ne sa qualcosa l'ex ministro Luigi Di Maio).

Dopo il fattaccio e il clamore, con decine di telefonini accesi in diretta fra TikTok e Instagram, c'è stato dell'altro. Qualcosa di bello. I parenti dei camerieri e dei cuochi di Nennella – mogli, mariti, fratelli, nipoti, ieri sera richiamati dalla vicenda, si sono recati sul luogo, in piazza Carità. Hanno consolato i loro cari, si sono sincerati delle loro condizioni di lavoro. E poi in serata si sono messi a dare una mano per ripulire il più possibile la sala e accelerare l'apertura del locale.

I danni alla cucina di Nennella /foto Fanpage.it

La solidarietà è arrivata anche dai locali vicini, Burger King, KFC, e la Trattoria Napoli Notte: «Sono stati fantastici, un ringraziamento speciale per loro» dicono i Vitiello. Che raccontano: stamattina per ristorare chi aveva fatto la notte ripulendo, è arrivata la colazione, regalo solidale di colleghi negozianti.

Sapevamo che le persone ci volessero bene, sapevamo che i napoletani avessero un cuore grande ma dopo l'accaduto di ieri siamo più convinti che questa città non si smentisce mai nel momento del bisogno, da stamattina sono arrivati caffè, cornetti e tanto altro.

Siamo senza parole.