Trattore si ribalta, 66enne muore schiacciato: tragedia nel Sannio L’incidente a Circello, in provincia di Benevento. L’uomo era in un campo agricolo quando è stato travolto dal mezzo che si era ribaltato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il trattore si ribalta improvvisamente e schiaccia il 66enne che è alla guida. L'uomo, purtroppo, muore per le ferite riportate. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri in un terreno agricolo di Circello, in provincia di Benevento. La vittima è stata ritrovata, purtroppo, senza vita, nel campo, travolta dal trattore che stava guidando. Il corpo è stato rinvenuto dai soccorritori nella tarda serata di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, il 66enne era al lavoro in un terreno agricolo, quando il mezzo si sarebbe ribaltato finendogli addosso.

Sul posto vigili del fuoco e personale sanitario

Quando non l'hanno visto rincasare, i familiari si sono allarmati ed avrebbero cominciato a cercare il loro congiunto per ore, fino a quando avrebbero scoperto l'accaduto e lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Purtroppo, gli incidenti con il trattore sono abbastanza frequenti in Campania. Uno degli ultimi episodi analoghi, dove un trattore si è ribaltato uccidendo il conducente, è avvenuto il 2 gennaio scorso nella frazione Santi Giovanni e Paolo di Caiazzo, in località Baraccone, in provincia di Caserta. Qui, un 30enne del posto, si è ribaltato con il trattore ed ha perso la vita restandone schiacciato.

Un terzo episodio è avvenuto il 7 ottobre scorso, sempre, nella provincia di Caserta: un uomo di 72 anni, ex poliziotto in pensione, è purtroppo deceduto, schiacciato dal suo trattore. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, il 72enne si trovava nel suo terreno agricolo, in via Cesa a Maddaloni, al confine con Cervino – cittadina della quale l'uomo era originario – quando improvvisamente il trattore sul quale si trovava si è ribaltato: il 72enne è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo agricolo.