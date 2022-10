Schiacciato dal trattore, ex poliziotto muore nella provincia di Caserta La vittima è Vincenzo Rivetti, poliziotti in pensione di 72 anni: l’uomo stava guidando il trattore in un terreno agricolo quando il mezzo si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato.

Tragico incidente agricolo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 ottobre, nella provincia di Caserta: un uomo di 72 anni, Vincenzo Rivetti, ex poliziotto in pensione, è purtroppo deceduto, schiacciato dal suo trattore. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, intorno alle ore 14 di oggi il 72enne si trovava nel suo terreno agricolo, in via Cesa a Maddaloni, al confine con Cervino – cittadina della quale l'uomo era originario – quando improvvisamente, come troppo spesso capita, il trattore sul quale si trovava si è ribaltato: il 72enne è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo agricolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che però non hanno potuto fare altro che apprendere del decesso di Vincenzo Rivetti, constatato dai sanitari del 118, che poco prima erano accorsi sul posto con un'ambulanza. I pompieri si sono comunque adoperati per liberare la salma, incastrata sotto al trattore: il corpo del 72enne, su disposizione del magistrato di turno, anch'egli intervenuto sul posto, è stato affidato alla famiglia, che così potrà procedere nei prossimi giorni con i funerali.

Nel Casertano, soltanto la scorsa estate, nel luglio del 2022, un uomo di 30 anni è deceduto, schiacciato proprio da un trattore. Il 30enne si trovava sul suo mezzo agricolo e stava percorrendo la Strada Provinciale 328 a Cellole quando è stato tamponato da un'automobile: il trattore si è così ribaltato, schiacciando il 30enne sotto il suo peso.