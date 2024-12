video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Trasporti Napoli a Natale e Capodanno: tutti gli orari di bus, tram e filobus Bus, tram e filobus si fermeranno alle 20 la Vigilia e la notte del 31. Il 25 e Capodanno stop dalle 13,30 alle 16. Gli orari e tulle le linee funzionanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Bus dell'Anm fino alle 20 di sera nei giorni della Vigilia di Natale (24 dicembre) e della notte di San Silvestro (31 dicembre), quando in piazza del Plebiscito ci sarà il concertone con Loredana Bertè e James Senese. A Natale, 25 dicembre, e Capodanno, 1 gennaio 2025, stop al servizio dalle 13,30 alle 16, dopodiché il servizio riprenderà solo su alcune linee di tram e bus. Ecco gli orari dei pullman a Napoli per il periodo delle feste di Natale 2024 e Capodanno 2025, a quanto apprende Fanpage.it. L'ordine di servizio con il nuovo orario è stato firmato oggi e riguarda solo tram, bus e filobus, per i quali c'è già un accordo pluriennale in vigore con i sindacati. Per le metro e le funicolari, invece, non c'è ancora l'orario di servizio durante le feste. Lunedì 23 dicembre è previsto un incontro sulla possibile riapertura della Funicolare di Chiaia e sui servizi aggiuntivi di metro Linea 1 e Linea 6 di Natale e Capodanno.

Gli orari dei bus, tram e filobus di Napoli Vigilia, Natale, 31 dicembre e Capodanno 2025

Di seguito gli orari di bus, tram e filobus delle festività di Natale 2024 e Capodanno 2025:

Bus, filobus e tram 24 e 31 dicembre il servizio avrà termine anticipatamente alle 20. Sospesi i servizi notturni e di accompagnamento

A Natale 25 dicembre e Capodanno 1 gennaio 2025 servizio sospeso alle ore 13,30.

Prevista ripresa pomeridiana dalle 16 delle seguenti linee:

Linee Cavalleggeri di Aosta: 128, 180, 181, C37, 140, 143, 165, 112, 633, C16, C31, R6, R7, 139, 147

Linee Carlo III: 144, 162, 201, 202, 204, 254, C63, 3M

Linee Via delle Puglie: 116, 130, 151, 154, 158, 168, 169, 173, 175, 178, 182, 184, 191, 195, 196, R2, R5, C67

Linee San Giovanni: 412, 421, 422

Alibus e i tram 412 e 421 faranno servizio non stop

Sospesi i bus notturni

Dal 23 dicembre al 6 gennaio sospesi i bus scolastici

Metro Linea 6, i sindacati chiedono incontro urgente

In una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UglFna e Faisa Cisal:

In data 18 dicembre i sindacati hanno tenuto una riunione con l’ANM nell’ambito della quale, con l’obiettivo di riattivare le normali interlocuzioni tra le parti, si è discusso delle prospettive aziendali riguardo all’affidamento in house dei servizi TPL su gomma del lotto 5, all’ipotesi di prolungamento pomeridiano dei servizi di Linea 6 e all’apertura di nuove stazioni della Linea 1, a partire da quella di prossima inaugurazione del Centro Direzionale. Le OO.SS., con senso di responsabilità, pur dichiarandosi disponibili a confrontarsi sul merito delle questioni, hanno sottolineato, in linea generale, l’esigenza, per un’azienda complessa come ANM, di dover programmare in tempo utile tutte le azioni da intraprendere, considerato gli interventi rilevanti da farsi. Riguardo all’incremento dei servizi della Linea 6, è stata nuovamente rappresentata la necessità di prevedere mobilità interna del personale, come da accordi sottoscritti, con relativo scorrimento delle graduatorie dei concorsi esterni già espletati, oltre all’avvio fondamentale di un piano assunzionale funzionale all’incremento dei servizi.

E concludono:

Più servizi, nuove aperture di stazioni e riapertura dell’impianto funicolare di Chiaia, presuppongono un importante investimento sulle risorse umane, senza il quale qualsiasi intesa eventualmente da sottoscrivere con le OO.SS. non produrrebbe il risultato da tutti auspicato. In ultimo, nel corso dell’incontro, l’azienda ha comunicato alle scriventi che il giorno 23 dicembre scadrà l’attuale assetto amministrativo di ANM, a composizione monocratica, che potrebbe, attesi i termini della formulazione del nuovo organismo, determinare rallentamenti anche nella gestione ordinaria della società, circostanza assolutamente da scongiurare anche in relazione alle molteplici tematiche da affrontare.