napoli
Video thumbnail
Video di

Trasferte vietate, ultras del Napoli protestano in strada: “Noi discriminati”

Trasferta vietata anche a Cremona per i residenti in Campania, ultras del Napoli in piazza per chiedere un intervento al Comune: “Sicurezza? Noi discriminati”
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
1 CONDIVISIONI
Ultras del Napoli sotto Palazzo San Giacomo, sede del Comune
Ultras del Napoli sotto Palazzo San Giacomo, sede del Comune

"Causa appartenenza, chiedo cambio residenza": questo il grido di circa 500 ultras del Napoli questa mattina, durante la manifestazione arrivata poi a Palazzo San Giacomo, sede del Comune partenopeo. Il corteo, partito da piazza Berlinguer, ha attraversato via Toledo prima di arrivare in piazza del Municipio, portando un grande striscione con la scritta "Trasferte libere". A scatenare la protesta è stato il divieto alla prossima gara fuori casa del Napoli, a Cremona, in programma il prossimo 28 dicembre alle 15, ultima domenica dell'anno. In tutto il 2025, lamentano i tifosi, sono state aperte solo due trasferte ai tifosi azzurri, e questo ha portato ad un forte malcontento da parte del tifo organizzato e residente in Campania: le trasferte, infatti, vengono quasi sempre concesse ai residenti del posto.

Diffuso anche un volantino ironico con la dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza "approvata": l'ironia, secondo gli ultras, è che le trasferte siano aperte ai residenti fuori regione ma chiuse per i residenti in Campania. Dopo un sit-in sotto Palazzo San Giacomo, una delegazione è stata ricevuta dall'assessore Cosenza. Gli ultras parlano infatti di "discriminazione" nei loro confronti. Difficile, comunque, che per la trasferta di Cremona cambi qualcosa. Le trasferte successive del Calcio Napoli sono però altrettanto "delicate": Roma sponda Lazio, Milano sponda Inter e Torino sponda Juventus, con in mezzo quella europea di Copenaghen in Danimarca per la Champions League.

Il volantino provocatorio delle Curve A e B del Napoli
Il volantino provocatorio delle Curve A e B del Napoli
Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Napoli, ordinanza brindisi vigilia di Natale e 31 dicembre: tutti i divieti e le strade coinvolte
Trasporti a Natale, Capodanno e Befana 2026, metro linea 1 non stop la notte del 31: orari di bus e funicolari
Il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro
Il piano della Prefettura e del Comune per i festeggiamenti sicuri
Capodanno, strade blindate dalla Polizia Locale: bonus di 670 euro a chi lavora di notte
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views