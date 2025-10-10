Trascina cavallo legato all’auto e poi lo abbandona, denunciato ex consigliere ad Arzano

Un ex consigliere comunale di Arzano è stato denunciato dalla Polizia Locale per maltrattamento e abbandono di animali: insieme a un’altra persona ha trascinato un cavallo legato ad un auto.

Frame dal video che mostra il cavallo trascinato dall’auto ad Arzano (Napoli)

I due cavalli seguono l'auto, legati ad una corda; quando uno di loro cade, viene trascinato per diversi metri sull'asfalto. E poi viene lasciato lì, legato ad un palo della luce, mentre l'automobile si allontana. Scene riprese ad Arzano, in provincia di Napoli, e che hanno portato alla denuncia per due persone; una di loro è un ex consigliere comunale della cittadina del Napoletano con diversi precedenti penali. I due uomini sono accusati di maltrattamenti e lesioni.

La scena era stata notata da diversi automobilisti di passaggio, qualcuno aveva anche fatto un video del momento della caduta, mostrando Rocky, questo il nome del cavallo, che veniva trascinato a terra dopo la caduta. È stata allertata la Polizia Locale, guidata dal colonnello Biagio Chiariello, e gli agenti hanno subito raggiunto il posto, dove hanno trovato il cavallo legato a un palo dell'illuminazione pubblica, ferito. Dopo aver predisposto i soccorsi per il cavallo, subito preso in carico dall'Asl, gli agenti hanno avviato le indagini per risalire all'identità delle due persone a bordo dell'automobile che, nel frattempo, si erano dileguate portando via l'altro cavallo.

I due "fuggitivi" sono stati individuati poco dopo, tra loro c'è l'ex consigliere comunale; alle domande degli agenti, non hanno saputo spiegare i motivi di quel gesto. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono di animali; il cavallo è stato sequestrato. Insieme al personale dell'Asl gli agenti hanno raggiunto il luogo dove era detenuto l'altro cavallo, accertandosi che non aveva riportato ferite.