napoli
Video thumbnail

Trascina cavallo legato all’auto e poi lo abbandona, denunciato ex consigliere ad Arzano

Un ex consigliere comunale di Arzano è stato denunciato dalla Polizia Locale per maltrattamento e abbandono di animali: insieme a un’altra persona ha trascinato un cavallo legato ad un auto.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
13 CONDIVISIONI
Frame dal video che mostra il cavallo trascinato dall’auto ad Arzano (Napoli)
Frame dal video che mostra il cavallo trascinato dall’auto ad Arzano (Napoli)

I due cavalli seguono l'auto, legati ad una corda; quando uno di loro cade, viene trascinato per diversi metri sull'asfalto. E poi viene lasciato lì, legato ad un palo della luce, mentre l'automobile si allontana. Scene riprese ad Arzano, in provincia di Napoli, e che hanno portato alla denuncia per due persone; una di loro è un ex consigliere comunale della cittadina del Napoletano con diversi precedenti penali. I due uomini sono accusati di maltrattamenti e lesioni.

La scena era stata notata da diversi automobilisti di passaggio, qualcuno aveva anche fatto un video del momento della caduta, mostrando Rocky, questo il nome del cavallo, che veniva trascinato a terra dopo la caduta. È stata allertata la Polizia Locale, guidata dal colonnello Biagio Chiariello, e gli agenti hanno subito raggiunto il posto, dove hanno trovato il cavallo legato a un palo dell'illuminazione pubblica, ferito. Dopo aver predisposto i soccorsi per il cavallo, subito preso in carico dall'Asl, gli agenti hanno avviato le indagini per risalire all'identità delle due persone a bordo dell'automobile che, nel frattempo, si erano dileguate portando via l'altro cavallo.

I due "fuggitivi" sono stati individuati poco dopo, tra loro c'è l'ex consigliere comunale; alle domande degli agenti, non hanno saputo spiegare i motivi di quel gesto. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono di animali; il cavallo è stato sequestrato. Insieme al personale dell'Asl gli agenti hanno raggiunto il luogo dove era detenuto l'altro cavallo, accertandosi che non aveva riportato ferite.

Cronaca
13 CONDIVISIONI
Immagine
A Pianura un boss ragazzino e l'esercito di minorenni, carne da macello in mano ai clan
Ferito e lasciato agonizzante tra le case, la punizione dei baby camorristi
Il quartiere diviso tra nuove bande e il cambio di vertice del clan
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views