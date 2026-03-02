Tragico incidente sull’A2, morto Matteo Ginetti, 29 anni, di Eboli

Matteo Ginetti, la vittima

Incidente mortale nella notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Battipaglia. A perdere la vita è stato Matteo Ginetti, 29 anni, originario di Eboli, comune della Piana del Sele, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato il guardrail entrando poi in collisione con una Citroen. Dopo l'impatto Ginetti sarebbe sceso dal veicolo, venendo però travolto da più auto sopraggiunte. L'impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, coordinati dal comandante Cosimo Di Cicco, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, ritrovato diversi metri più avanti rispetto alla sua vettura. La salma è stata trasferita all'obitorio dell’ospedale di Battipaglia. In corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La notizia si è diffusa rapidamente a Eboli, dove la morte del 29enne ha suscitato profondo cordoglio. Ginetti apparteneva a una famiglia molto conosciuta in città: figlio dell'imprenditore Girolamo Ginetti, attivo nel settore del gaming, e della stilista Marina Antonucci, da alcuni anni residente nei Paesi Bassi insieme alla figlia Titti.