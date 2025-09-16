Tragico incidente in Africa, la missionaria Suor Nerina di Castellammare morta in Tanzania

Suor Nerina della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù è rimasta vittima di un incidente in Tanzania. È deceduta assieme ad altre 3 consorelle. Lutto a Castellammare di Stabia e nella Congregazione.

Tragico incidente in Africa: la missionaria Suor Maria Nerina De Simone di Castellammare di Stabia muore in Tanzania, assieme ad altre tre consorelle e all'autista del camion sul quale stavano viaggiando. Suor Nerina era consigliera e segretaria generale delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù e originaria del Comune della penisola sorrentina, in provincia di Napoli. Lutto a Castellammare, dove il sindaco Luigi Vicinanza ha voluto ricordare l'impegno di fede e umano della concittadina: "Con profonda tristezza ho appreso la notizia della tragica scomparsa, in Tanzania, di Suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, originaria della nostra Castellammare di Stabia. Suor Maria Nerina ha perso la vita insieme ad altre tre sorelle e all'autista mentre si stavano recando in aeroporto per far rientro in Italia dopo la loro missione in Africa. Alla Congregazione delle Suore Carmelitane, alla comunità scolastica di via Cicerone e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Suor Maria Nerina, a nome della Città di Castellammare di Stabia va il nostro pensiero in questo momento così triste".

Il tragico incidente in Tanzania: morte 3 suore Carmelitane e l'autista

Grande dolore nella comunità scolastica dell'Istituto Paritario delle Suore Carmelitane di Castellammare di Stabia, dove la notizia è arrivata questa mattina. L'incidente è avvenuto nella Diocesi di Porto-Santa Rufina. Suor Nerina faceva parte della missione di Mwanza. Le altre vittime dell'incidente sono le sorelle suor Lilian Gladson Kapongo, suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, suor Stellamaris Muthini, ed il conducente del mezzo.

Secondo le prime informazioni, "le suore conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia quando sono rimaste vittime di un incidente con un mezzo pesante. Un’ultima suora, Paulina Crisante Mipata, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La vicaria generale dell’Istituto, suor Zelia da Conceiçao Dias, chiede preghiere in questo momento di sofferenza che tocca tutta la famiglia religiosa delle Suore carmelitane".