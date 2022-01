Tragedia al Bosco di Capodimonte, trovato il cadavere di un uomo di 70 anni: ipotesi malore L’uomo è stato trovato dagli addetti della sicurezza del Bosco: nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 70enne non c’è stato niente da fare.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia oggi, lunedì 17 gennaio, nel Bosco di Capodimonte, zona settentrionale di Napoli: il cadavere di un uomo di 70 anni è stato trovato morto nel grande parco cittadino. A scoprire il cadavere sono stati gli addetti alla sicurezza del Bosco, nei pressi di Porta Piccola, il cui accesso si trova in via Miano: secondo alcuni testimoni, l'uomo si sarebbe improvvisamente accasciato in un'aiuola del parco. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma, nonostante i tentativi di rianimare il 70enne, per lui non c'è stato niente da fare; al Bosco di Capodimonte sono intervenuti anche i poliziotti e il medico legale, che hanno avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso per fare piena luce sul decesso del 70enne. L'ipotesi più accreditata è quella del malore.

Ad Eboli cadavere in una pineta: ipotesi omicidio

Si indaga ancora, invece, a Eboli, nella provincia di Salerno, sul ritrovamento del cadavere di un uomo di 31 anni, originario del Marocco ma residente da anni a Capaccio. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto dai carabinieri nella pineta di Campolongo, al confine con Battipaglia. Ad effettuare il macabro ritrovamento sono stati i carabinieri della locale compagnia – che ora conducono le indagini – allertati dalla fidanzata del 31enne, che ne aveva denunciato la scomparsa 24 ore prima: l'uomo è stato così ritrovato nella pineta e, da quanto si apprende, presentava numerose ferite sul volto. L'ipotesi più accreditata è che il 31enne sia stato ucciso: nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, che darà indicazioni più precise sulle cause dalle morte dell'uomo.