Orrore a Eboli, il cadavere di un 31enne trovato in una pineta: ipotesi omicidio Il cadavere appartiene un 31enne originario del Marocco: la fidanzata ne aveva denunciato la scomparsa 24 ore prima. Il 31enne presentava numerose ferite sul volto.

A cura di Valerio Papadia

Macabra scoperta a Eboli, cittadina della Piana del Sele, nella provincia di Salerno: il cadavere di un uomo di 31 anni, originario del Marocco e residente nella vicina Capaccio, è stato rinvenuto in una pineta nella parte marittima del paese, in zona Campolongo, al confine con Battipaglia. Ventiquattro ore prima del tragico ritrovamento del 31enne, la fidanzata ne aveva denunciato la scomparsa: l'uomo si era infatti allontanato dalla sua abitazione per fare delle compere e non vi aveva più fatto ritorno. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce del 31enne, fino purtroppo alla scoperta del suo cadavere: da quanto si apprende, sul volto del 31enne sono state rinvenute diverse ferite.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, che non escludono la pista dell'omicidio: sul luogo del ritrovamento anche i militari della scientifica dell'Arma per i rilievi del caso. Nei prossimi giorni, poi, sul corpo dell'uomo sarà effettuata l'autopsia, che fornirà indicazioni più precise sulle cause della morte, che per il momento sono ancora afferenti al campo delle ipotesi e poco chiare. Le indagini dei militari dell'Arma stanno proseguendo senza sosta e a tutto tondo per cercare di fare luce sulla morte del 31enne nel più breve tempo possibile.