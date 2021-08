Tragedia a Pinetamare, nonno muore annegato: disperso in mare il nipote 25enne Un uomo di 62 anni è morto annegato a Pinetamare, in provincia di Caserta: stando a una prima ricostruzione si sarebbe tuffato e avrebbe avuto difficoltà a riemergere. Il nipote di 25 anni avrebbe provato a salvarlo, ma è stato travolto da una mareggiata. Il ragazzo adesso risulta disperso. Sul luogo le forze dell’ordine per ritrovarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

I soccorsi a Pinetamare

Tragedia in spiaggia dove un uomo di 62 anni è morto annegato a Pinetamare, comune in provincia di Caserta. La dinamica dell'incidente, verificatosi alla spiaggia libera di Fontanablu, non è ancora chiara, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo si sia tuffato in mare e poi – per cause ancora da accertare – avrebbe avuto delle difficoltà a riemergere. Il nipote, un uomo di 25 anni, avrebbe quindi tentato di salvarlo ma, insieme ad altri bagnanti che lo avrebbero aiutato, sarebbe stato travolto dalle onde. Al momento risulta disperso in mare.

Il nipote di 25 anni risulta ancora disperso in mare

Sul luogo dell'incidente si sono recate le forze dell'ordine: la Capitaneria di porto e la polizia stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo. Intanto è stata recuperata la salma del 62enne e riportata in riva. Probabilmente nei prossimi giorni si svolgerà l'autopsia per capire cosa possa essere successo. Stando a quanto riportato dal giornale "Il Mattino" i due sarebbero originari dell'area Nord di Napoli. Il nipote, nel tentativo di salvare il nonno, avrebbe organizzato una catena umana. A un certo punto, un'ondata avrebbe travolto e spezzato la rete di persone.

Le forze dell'ordine cercano il ragazzo

Due bagnanti sarebbero stati salvati dai bagnini di un lido vicino, ma non si hanno ancora notizie del giovane nipote. Il corpo infatti non è stato ancora trovato. Le forze dell'ordine e i soccorsi sono all'opera per trovare il 25enne. Con il passare delle ore si teme però che anche il ragazzo possa aver perso tragicamente la vita.