Tragedia a Napoli, morta Vincenza Donzelli, fondatrice di Galleria Borbonica: aveva partorito da poco La donna aveva partorito alcuni giorni fa, ma sarebbero sopraggiunte delle complicazioni. Distrutti dal dolore familiari, amici e conoscenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tragedia a Napoli. Addio a Vincenza Donzelli, operatrice turistica e tra le anime della Galleria Borbonica, della quale era responsabile del percorso via delle Memorie. Vincenza era la compagna di Andrea Cannavale – produttore cinematografico, figlio del grande attore Enzo – e avevano avuto un bambino proprio pochi giorni fa in una clinica privata napoletana. A quanto si apprende da ambienti vicini alla famiglia, dopo il parto però sarebbero sorte delle complicazioni sanitarie, a seguito delle quali la donna sarebbe stata poi ricoverata all'Ospedale Cardarelli di Napoli. Qui, purtroppo, secondo quanto si apprende, sarebbe deceduta, all'età di 43 anni, per motivi ancora da chiarire. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo su quanto accaduto, ritirandosi in un pudico e profondo dolore. Il bimbo sta bene.

Lutto alla Galleria Borbonica, chiuso il percorso che curava

A Palazzo Serra di Cassano Vincenza aveva fondato l'associazione culturale InternoA14 dalla quale si accede al percorso della Galleria Borbonica, tra i più grandi ed affascinanti percorsi del circuito della Napoli Sotterranea. Uno scorcio unico di Napoli. Aveva lavorato fino all'ultimo giorno disponibile prima del parto. La sua perdita è un grande lutto per il mondo culturale e artistico della città, alla quale ha dato moltissimo anche nel suo impegno civico per il quartiere. La sua scomparsa prematura ed improvvisa ha letteralmente distrutto dal dolore familiari e amici, ancora increduli per quanto accaduto. Lutto alla Galleria Borbonica dove è stato chiuso a tempo indefinito il percorso che curava. "Siamo distrutti", il commento laconico che filtra. Mentre il pizzaiolo Gino Sorbillo ha pubblicato sul suo profilo un cuore spezzato, con la foto di Vincenza.

Gli amici distrutti: "Dolore immenso"

Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono pubblicati in queste ore sui social. "Abbracciamo le persone a cui vogliamo bene – scrive Antonella Schiattarella su Facebook – e se sono distanti, usiamo tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per abbattere queste distanze. E dobbiamo farlo ora perché domani potrebbe essere tardi. Buon viaggio Vincenza, eri una di noi. Che Dio ti abbia in gloria". Mentre Roberta Di Pompeo Illasi aggiunge: "… non ho una parola ma è con le parole che hai condiviso tu Vincenza che ti voglio trattenere nella mia vita… a presto fa buon viaggio".