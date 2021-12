Tragedia a Capodimonte, malore mentre guida, si scontra con auto e muore L’incidente in via Miano: un automobilista si è sentito male per cause naturali e ha invaso la carreggiata opposta, urtando un’altra vettura.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tragedia a Capodimonte, dove un automobilista che viaggiava su via Miano si è sentito male per cause naturali e ha perso il controllo dell'auto invadendo la carreggiata opposta e urtando un'altra vettura proveniente dal senso opposto e delle auto in sosta. L'uomo purtroppo è deceduto. Non ci sarebbero, secondo le prime ricostruzioni, altri feriti gravi. Non si conosce ancora il motivo del decesso, per il quale bisognerà aspettare gli approfondimenti del personale sanitario e delle autorità intervenute. L'incidente stradale è avvenuto a Capodimonte, nei pressi dell'incrocio verso Porta Piccola. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale del reparto infortunistica stradale, guidati dal comandante Antonio Muriano.

L'automobilista soccorso anche dai passanti

L'automobilista è stato subito soccorso, anche prima dell'intervento dell'ambulanza del 118, anche da numerosi passanti, altri automobilisti e anche rider delle consegne che hanno assistito all'incidente. Purtroppo, però, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. "In via Miano ancora un incidente, purtroppo – commenta il consigliere comunale Gennaro Acampora (Pd) – Dai primi rilievi non sembra che l'incidente sia legato alla velocità, ma piuttosto ad un malore che avrebbe colpito improvvisamente un automobilista. Una tragedia, che però ci fa riflettere ancora una volta sulla necessità di aumentare la sicurezza delle strade di Napoli e di via Miano in particolare. Sarebbe opportuno valutare anche la possibilità dei dissuasori, in modo da garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini, e intervenire per limitare la velocità dei veicoli, anche se, come detto, in questo caso il motivo dell'incidente dai primi accertamenti non appare legato alla velocità".