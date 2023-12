Traffico paralizzato in Zona Ospedaliera, polizia locale in strada: auto deviate verso il Vomero Rallentamenti in città dovuti al traffico natalizio. Il Comandante Esposito: “Polizia Locale in strada nei punti nevralgici”. Simeone: “Serve un piano viabilità per la Zona Ospedaliera” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Caos traffico in Zona Ospedaliera oggi pomeriggio, a Napoli, con l'anello tra il Nuovo Policlinico e l'ospedale Antonio Cardarelli completamente paralizzato da lunghe code di auto e camion. La circolazione è andata in tilt e si procede a passo d'uomo. Si tratta di una delle zone più trafficate della città di solito, ma che in questi giorni pre-natalizi è particolarmente congestionata. Sul posto sono arrivate diverse squadre della Polizia Locale, che sono posizionate in presidio nei punti nevralgici e stanno cercando di deviare le auto verso il Vomero, ma la circolazione va ancora molto a rilento.

Il comandante Esposito a Fanpage,it: "Polizia Locale in campo"

Sulla situazione, Fanpage.it ha sentito il Comandante della Polizia Locale di Napoli, il Generale Ciro Esposito:

"Ci sono dei rallentamenti in città dovuti al traffico natalizio, ma la criticità maggiore è l'anello ospedaliero. Tutti i punti sono coperti dal personale in servizio che sta cercando di alleggerire la situazione".

Dal pomeriggio di oggi, infatti, diverse unità della Polizia Locale sono in strada per alleggerire l'anello della Zona Ospedaliera, deviando il una direttrice di traffico verso il Vomero, per liberare la zona tra il Nuovo Policlinico Federico II, il Cardarelli e il Pascale, ma al momento la situazione è ancora sostenuta.

Simeone: "Serve un piano viabilità per la Zona Ospedaliera"

Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture e Viabilità del Comune di Napoli, lancia la proposta:

"Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni drastiche sulla Zona Ospedaliera. Non si può andare avanti così. Bene l'impegno della Polizia Locale, ma serve un piano organico. Se un paziente deve andare al Pronto Soccorso come fa? Occorre un tavolo di confronto anche con le strutture ospedaliere, verso e dalle quali è indirizzato gran parte del traffico".