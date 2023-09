Tra i diari e i quaderni di scuola vende marijuana e hashish: arrestato titolare di una cartolibreria Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Parete, nella provincia di Caserta: nella sua cartolibreria, tra articoli per la scuola e di cancelleria, i militari hanno rinvenuto sostanza stupefacente.

A cura di Valerio Papadia

Tra un quaderno e un astuccio, tra un diario e delle penne, all'occorrenza vendeva anche droga: un uomo di 55 anni, titolare di una cartolibreria a Parete, nella provincia di Caserta, è stato arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma della locale stazione hanno fatto cattare il blitz nella mattinata di ieri, mercoledì 27 settembre, poco dopo l'apertura dell'esercizio commerciale: con l'ausilio delle unità cinofile, i carabinieri hanno fatto irruzione nella cartolibreria e l'hanno perquisita.

Una volta all'interno dell'esercizio commerciale, ai cani antidroga non è sfuggito l'inconfondibile e pungente odore della marijuana: i militari hanno così deciso di approfondire la perquisizione, che ha portato al ritrovamento, all'interno di un cassetto sotto al bancone di vendita, di 38 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di due coltelli utilizzati per il taglio.

In un altro cassetto del bancone, poi, i carabinieri hanno rivenuto anche un cofanetto all'interno del quale erano nascosti 7 dosi di hashish, materiale atto al confezionamento e altri due coltelli utilizzati per il taglio della sostanza stupefacente. Al termine delle operazioni, il 55enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.