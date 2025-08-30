Tra Decibel Bellini e il Napoli segnali di pace: “Forse ci sarà per Napoli-Cagliari. Telefonata di De Laurentiis a Geolier”

Sarebbe in via di risoluzione il pasticcio mediatico sulla “cacciata” dello storico speaker del Napoli e i risultati si potrebbero vedere già in occasione di Napoli-Cagliari. Per risolvere la situazione si sarebbe adoperato proprio De Laurentiis.

Dopo la bufera, il sereno. La vicenda di Daniele Decibel Bellini, lo storico speaker del Napoli finito fuori dai progetti della società nei giorni scorsi, potrebbe risolversi con un'operazione di pace-lampo e una risoluzione già in vista della prima partita casalinga del campionato tra Napoli e Cagliari del 30 agosto. Stando a quanto riportato nelle scorse ore da diverse fonti di stampa, la società avrebbe preso atto dell'ondata di affetto dei tifosi nei confronti di Decibel Bellini, adoperandosi subito nel trovare una soluzione al pasticcio mediatico che aveva coinvolto anche Geolier e la sua società di eventi.

Ipotesi ritorno di Decibel Bellini per Napoli-Cagliari

Questa mattina su Repubblica è apparso un retroscena che parla di un'ipotesi clamorosa, ovvero quella del recupero di tutti gli attori della vicenda, con il ritorno di Decibel Bellini e la conferma della collaborazione tra il Napoli e la Golden Boys, società di Geolier e di suo fratello, coinvolta per curare la direzione artistica dei pre e post partita in casa delle partite del Napoli. Come noto ormai a molti, solo due giorni fa era montato un caso enorme legato proprio all'annuncio dell'uscita dal progetto di Decibel Bellini e l'accordo con la società dell'artista napoletano, creando un corto circuito mediatico che aveva portato molti a credere fosse stato proprio Geolier a spingere fuori dai progetti del Napoli lo storico speaker. In poche ore il dietrofront proprio di Geolier, che si era tirato fuori dall'accordo spiegando sui social di non essere al corrente del licenziamento di Decibel Bellini.

Geolier resta nel progetto?

Ora l'idea sarebbe quella di recuperare tutti gli attori della vicenda: "La Golden Boys dovrebbe riprendere la direzione artistica e organizzare, dunque, le esibizioni di artisti e deejay che si alterneranno sul prato del Maradona prima del calcio d’inizio delle partite. La presentazione dell’anteprima sarebbe affidata a Timo Suarez, indicato dal Napoli come nuovo speaker dello stadio Maradona". Da fonti affidabili apprendiamo che le operazioni di ricucitura dello strappo sono in corso e che nelle scorse ore ci sarebbe stata anche una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Geolier per giungere a una soluzione di questo tipo. Così dovesse essere, sarebbe un evento nell'evento, che si aggiunge al fatto sportivo del primo incontro casalingo del Napoli campione d'Italia, per volere del caso proprio contro quel Cagliari che aveva affrontato in quella sera di maggio in cui conquistò lo scudetto.