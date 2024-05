video suggerito

"Totò e il principe de Curtis": in onda in tv il documentario alla scoperta del Totò poeta e filosofo Il documentario, da un soggetto di Enzo Decaro e diretto da Tommaso Cennamo, andrà in onda mercoledì 8 marzo su Rai Storia.

A cura di Valerio Papadia

Far conoscere ai più non soltanto il grande attore e il comico, ma anche e soprattutto il poeta e il filosofo: questo l'intento di "Totò e il principe de Curtis. L'uomo oltre la maschera", documentario che andrà in onda mercoledì 8 maggio, alle ore 22, su Rai Storia. Il documentario, da un soggetto di Enzo Decaro e per la regia di Tommaso Cennamo, è prodotto da Ocean Productions in collaborazione con Rai Documentari; l'intento, come detto, è quello di rivelare al grande pubblico l'animo poetico e filosofico di Antonio de Curtis, in contrapposizione alla maschera Totò, conosciuta e amata da tutti. Non solo "A Livella", la poesia più famosa di Totò, ma tanti altri componimenti, che non hanno avuto la stessa fortuna, che il "principe della risata" ha composto nella sua vita.

Il documentario si avvale di immagini di repertorio e interviste provenienti dall'archivio della Rai, dall'archivio di famiglia e da quello dell'Istituto Luce. L'opera si avvale dei contributi di tanti artisti: Elena Alessandra Anticoli de Curtis, l’avvocato Giorgio Assumma, Lino Banfi, Luigi Buommino, Fabio Celoni, Enzo Decaro, Ninetto Davoli, Goffredo Fofi, Massimiliano Gallo, Mario Martone, Pasquale Murasso, Liliana Nunes, Antonio Sciotti, Enrico Vanzina.